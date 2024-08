Grande successo per il concerto di Francesco De Gregori al Teatro delle Rocce

Quasi due ore di ottima musica che ha coinvolto il numeroso pubblico presente



La nostra gallery

Gavorrano: È stato un successo in tutti i sensi, il concerto di Francesco De Gregori andato in scena nella serata di venerdì 23 agosto nella suggestiva cornice del Teatro delle Rocce di Gavorrano. Un sold-out annunciato già alla vigilia da parte degli organizzatori.

Il cantautore romano, in giro per l’Italia con il suo tour “De Gregori dal vivo”, non ha deluso i tantissimi appassionati presenti nell’incantevole location gavorranese. Ad aprire il concerto, la breve anteprima con l’artista e cantante Angela Baraldi, che in più di una occasione ha accompagnato De Gregori nei suoi tour.

Sul palco, assieme a Francesco De Gregori, una band di tutto rispetto, con artisti del calibro di Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Ampio il repertorio proposto dal cantautore romano: da brani meno noti alternati ai suoi cavalli di battaglia, "Generale", "Bufalo Bill", "Rimmel", "La donna cannone", "La storia siamo noi..." e altre, che lo hanno reso celebre nella sua lunga carriera artistica. Non è mancato un omaggio all'amico e artista bolognese Lucio Dalla, scomparso anni fa. De Gregori ha cantato assieme ad Angela Baraldi, il brano "Anidrite solforosa" del 1975.



In chiusura, il brano “Buonanotte fiorellino”, dove De Gregori ha invitato il pubblico a ballare un valzer. Appello, quest’ultimo, che il pubblico ha apprezzato moltissimo, partecipando in massa.









Visualizza la galleria