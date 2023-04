Attualità Grande successo del Concerto in Cattedrale 4 aprile 2023

Redazione Grosseto: Si e tenuto alcuni giorni fa il tradizionale Concerto di Pasqua, dall’Orchestra Città di Grosseto, è stato un’esplosione di emozioni che ha travolto il numeroso pubblico accorso in Cattedrale. Mattatore della serata è stato il direttore polacco Dariusz Mikulsky che con la sua energia, con la sua mimica e l’assoluto controllo della partitura ha regalato momenti di gioia e tragicità immensi. La serata prevedeva un programma monografico su Mozart con alcune della pagine più famose della sua maturità. Ebbene, anche grazie alla notevole prestazione dell’Orchestra, al soprano Brigitte Canins ed al mezzosoprano Aleksandra Gudzio, il risultato è stato un successo strepitoso, suggellato dalla standing ovation del pubblico estasiato. Appuntamento al prossimo grande Concerto in Stagione previsto Domenica 30 Aprile alle ore 18 presso il Teatro degli Industri, con la esecuzione, tra i vari brani in programma, della monumentale Quarta Sinfonia di Brahms. Prenotazioni già aperte al 3335372994 Seguici





