Raccolti 20.000 kg di ingombranti

Santa Fiora: Grande successo anche per la seconda giornata di “Svuota tutto” a Santa Fiora, la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici promossa dal Comune in collaborazione con Sei Toscana. Se nella prima giornata dell’11 luglio sono stati consegnati 7mila kg di ingombranti alla stazione ecologica itinerante allestita nella zona di Fontespilli, in via Fratelli Rosselli, nell’appuntamento di agosto sono addirittura arrivati a poco meno di 20mila kg gli ingombranti consegnati dai cittadini, tra mobili, reti da letto e materassi, secondo i dati forniti da Sei Toscana. Sono inoltre arrivati 2mila kg di Raee tra frigoriferi, congelatori, tv, computer, cellulari e lampade al neon. Un centinaio di pneumatici fuori uso; una quindicina di batterie; circa 25 litri di olio minerale esausto (olio motore); circa 20 litri di olio vegetale esausto (l’olio utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione degli alimenti); una decina di secchi di vernice. “L’iniziativa è stata molto apprezzata – sottolinea Andrea Olivi, consigliere di Santa Fiora con delega al Decoro Urbano – al momento dell’apertura della stazione ecologica era tale la partecipazione che si è creata una lunga fila di automobili e per regolamentare il traffico e l’accesso all’area di stoccaggio abbiamo dovuto impiegare la Polizia municipale. Sei Toscana ha messo a disposizione 5 operatori che hanno fatto un enorme lavoro fra accoglienza, gestione scarichi e successivo trasporto dei rifiuti agli impianti. Tutto è andato al meglio, il Comune di Santa Fiora ringrazia i cittadini, gli operatori di Sei Toscana e i dipendenti comunali per l’ottima organizzazione.” Seguici



