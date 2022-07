Grande progetto per valorizzare spazio esterno della Chelliana

Grosseto: La Giunta comunale ha approvato il progetto dell’Amministrazione “la biblioteca riemersa” del valore di 140.000 euro per partecipare al bando “Spazi Attivi. Percorsi di rigenerazione urbana del territorio”, attraverso il quale Fondazione CR Firenze si impegna a sostenere progetti innovativi di recupero e riattivazione di aree al chiuso o all’aperto. Il progetto prevede interventi di riqualificazione, valorizzazione e utilizzo dello spazio di pertinenza della Biblioteca comunale Chelliana, chiamato “Giardino Letterario”. L’obiettivo di questa area, collegata alla biblioteca, sarà quello di creare un luogo in cui tutti potranno rilassarsi e incontrarsi nel quale verranno organizzati eventi culturali, valorizzando così un bene con valenza storico-monumentale.





È stato previsto anche, all’interno dell’area, uno spazio commemorativo che verrà dedicato allo scrittore grossetano Luciano Bianciardi, del quale nel 2022 ricorre il centenario della nascita. “Questo progetto rappresenta un’occasione di fondamentale importanza per la comunità in quanto permetterà di riqualificare luoghi non utilizzati o poco valorizzati così da poterne far usufruire tutti i cittadini e valorizzare ulteriormente il cuore della città. È una grande iniziativa dalla forte valenza pubblica che svilupperà e arricchirà ancor di più l’identità civica e culturale del territorio – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore alla Cultura Luca Agresti-. Un ringraziamento speciale va agli uffici comunali e alla Fondazione CR Firenze per il grande lavoro svolto nello sviluppare progetti, come questo, che permetteranno di prenderci cura della comunità e far godere di tutte le bellezze della città”.