GRande estate, stop a vendita e uso di contenitori in vetro o lattina

Grosseto: In occasione dell'evento GRande Estate è indetto il divieto di vendita e utilizzo di contenitori in vetro o lattina di qualsiasi tipo.

L'area coinvolta sarà quella di piazza Dante e piazza Duomo al di fuori delle zone interne e pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati sotto la stretta supervisione del personale preposto alla somministrazione. Il divieto sarà dalle 19 del 21 giugno alle 2 del 22 giugno e con analogo orario anche nelle serate a cavallo tra 23 e 24, 26 e 27 e 27 e 28 giugno. È inoltre vietato, nelle stesse sere, l'uso di spray urticanti e di petardi.

