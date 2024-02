Grande entusiamo per il debutto nella Prima edizione del Motorshow. Trionfa Santini

Ha trionfato Diego Santini, con la Skoda Fabia 1600, precedendo sul podio Susanna Mazzetti ( Skoda Fabia 1600), mentre terzo è Simone Campilli ( Peugeot) E' stata l'apertura stagionale dei motori, con l'organizzazione della Maremma Corse 2.0 che precede l'arrivo del 48° Trofeo Maremma.

Follonica: Entusiasmo stellare con una cornice di pubblico delle grandi occasioni motoristiche, che da queste partiti ci vivono da anni, soprattutto parlando di rally e questa volta si trattava di un evento particolare promosso dalla scuderia Maremma Corse 2.0, un rally per la solidarietà, con parte dell'incasso verrà devoluto ad associazioni del volontariato del territorio.

Un grande successo tecnico e organizzativo andato in scena tra sabato e domenica nell'area antistante il Palagolfo di Follonica, una vera e propria kermesse motoristica nel format Formula Challenge Sperimentale Aci Sport, apertura ufficiale della stagione motoristica che proseguirà nel mese di aprile con il 48 Rally Trofeo Maremma, il gioiello di patron Paolo Santini.

Sono state due giornate di motori con agonismo e spettacolarità aperte a tutte le vetture moderne storiche da slalom, formula challenge e prototipi esamplari conformi ai rispettivi regolamenti di settore di appartenenza.

La manifestazione è andata in scena su un tracciato di circa venti chilometri sui tre tracciati diversi disegnati dalla Maremma Corse 2.0 denominati Follos, Leopolda e Sprint.

Alla fine il successo è an dato a Diego Santini, figlio del patron e fratello del più famoso Alessio.

Santini, al volante della Skoda Fabia 1600 Motorsport, si è imposto, precendo sul secondo gradino del podio Susanna Mazzetti ( Skoda Fabia 1600 del team Katori) mentre al terzo posto è giunto Simone Campilli( Peugeot 306 Proracing). Un debutto quanto mai positivo per l'organizzazione che ha fatto veramente centro, soddisfazioni anche e soprattutto per una manifestazione voluta ad oign i costo dsalla Scuderia Maremma Corse 2.0 con in testa il patron, ancora una volta in festa, per festeggiare l'evento ad il figlio Diego.

Foto di Marco Ferretti