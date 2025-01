Grande cornice festosa per il Rally della solidarietà

Follonica: Grande euforia nella cittadina tirrenica per la seconda edizione del rally Exsperice andata in scena nella cittadina maremmana, euforie stellare per gli appassionati di rally che richiamano sempre un grande pubblico di appassionati e sportivi che da questa parti sono di palato sopraffino e la dimostrazione è ogni qualvolta elevata.

E' accaduto anche ieri, in occasione di un evento non competitivo e non a scopo di lucro organizzato dall'associazione genitori per la cura e l'assitenzaai bambini affetti da leucemie e tumori, andata in scena in collaborazione con gli amici della Maremmarally.com.

Un giornata all'insegna della solidarietà e la passione per lo sport con la presenza di auto da rally e storiche, con la partecipazione di alter associazioni follonichesi.

La risposta è arrivata dai protagonisti presenti con oltre trenta vetture che hanno dato vita ad una giornata spettacolare al cospetto dalla presenza di un grande pubblico di tifosi e appassionati.

Equipaggi e vetture provenienti da ogni parte della regione dando vita ad uno spettacolo multicolore.

La manifestazione si èsvolta nella zona antisantante il palagolfo con l'annesso parco assistenza.

Un fascino incredibili che ha fatto felice un pubblico di appassionati e anche gli organizzativi per essere riusciti realizzare una bella giornata alla solidarietà.

(foto di repertorio)