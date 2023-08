Gran finale di Note al Chiaro di Luna alla Casa Rossa Ximenes

L'ultimo concerto è affidato al giovane e talentuoso pianista grossetano Filippo Tronchi



Castiglione della Pescaia: Ultimo appuntamento con "Note al Chiaro di luna sulle orme di Italo Calvino”, la rassegna musicale nella location della Casa Rossa della Diaccia Botrona organizzati da A.Gi.Mus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e con la direzione artistica del Maestro Gloria Mazzi.

Martedì 29 agosto alle 21.00 si terrà il concerto di Filippo Tronchi al pianoforte che proporrà un viaggio tra le musiche Beethoven e Chopin "Dal Classicismo al Romanticismo".

Filippo Tronchi nasce nel 2007 a Grosseto, inizia lo studio del pianoforte a tredici anni con l'insegnante Jacopo Mai e si esibisce in pubblico per la prima volta nel giugno del 2021 nella chiesa della Misericordia a Grosseto, partecipando al progetto internazionale musicale "Recondite Armonie". Dal 2021 è iscritto al Liceo Musicale “Polo Bianciardi” di Grosseto e studia pianoforte con la professoressa Gloria Mazzi. Nel novembre 2021 partecipa nuovamente al progetto “Recondite Armonie”, esibendosi al Teatro degli Industri a Grosseto. Nel maggio 2022 partecipa al concorso rassegna musicale “San Vincenzo”, vincendo il primo premio assoluto in duo e il primo premio da solista; poi vince il secondo premio al concorso Lions regionale a Grosseto.

La parte narrativa è affidata a Diego Biagi che leggerà il racconto di Italo Calvino "Ultimo viene il corvo". "Note al chiaro di luna” è una rassegna che guarda al futuro, dove i protagonisti sono giovani musicisti under 30 sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale che, attraverso questa esperienza, hanno modo di cimentarsi con il palcoscenico, confrontarsi con le difficoltà dell’esibizione in pubblico e crescere professionalmente.

L'ingresso è libero ed è disponibile la navetta gratuita che porta comodamente dal centro alla Casa Rossa. Per info e prenotazioni: agimus.grosseto@agimus.it; iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it. Telefono: 0564927244.

In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala Consiliare presso la Biblioteca Comunale, in via Cesare Battisti a Castiglione della Pescaia.