Graham Jarvis si presenta al via della nuova stagione insieme ad Acerbis

Roma: L'inizio della stagione sportiva di Acerbis si apre subito con un grande annuncio: da quest'anno l'azienda sarà technical partner di Graham Jarvis, leggenda Hard Enduro con alle spalle un numero sconfinato di successi e riconoscimenti a livello mondiale.



L'Husqvarna 450 di Jarvis si presenterà al via della nuova stagione con plastiche e parti speciali fra cui: Frame protector, Front disc cover, Teketmagnet swingarm protection, VSL headlight masks.

ACERBIS è un'azienda produttrice di materiali plastici e abbigliamento tecnico-sportivo impegnata a trovare soluzioni innovative e sperimentali in settori quali automotive, sport e racing. Il gruppo, suddiviso in tre business units - Motorsport, Sport e OEM - ha tre sedi di distribuzione (Italia, Stati Uniti e Regno Unito), due realtà produttive (Italia e Repubblica Ceca) e numerose basi logistiche. Distribuisce i propri prodotti in 90 paesi e vende direttamente in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, UK e Austria.

(Foto fornita da: ACERBIS ITALIA SPA)