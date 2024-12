Governo, F Rossi (FDI): “Premier Meloni politico più potente d'Europa. Massimo orgoglio per Italia”

Roma: “Grande orgoglio per il titolo dato dalla testata internazionale "Politico", che ha incoronato Giorgia Meloni come la leader più potente d'Europa. Un riconoscimento che torna a smentire le accuse della sinistra, che sentenziava che con il governo Meloni saremmo stati il fanalino di coda del mondo.

Giorgia Meloni, da quando è diventata il primo premier donna della storia italiana, ha fatto notizia in tutto il Mondo. In pochi, allora, prevedevano che sarebbe durata a lungo in carica e che in questi ultimi due anni alla guida della nostra Nazione, Giorgia Meloni ha consolidato il governo come uno tra i più stabili mai esistiti dal dopoguerra ad oggi in Italia. Oggi siamo un esempio di credibilità, coraggio e buona politica”. È quando dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.