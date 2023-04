“Golden Gala Pietro Mennea”, mercoledì 26 aprile alle 12 la presentazione

Firenze: Si svolgerà mercoledì prossimo, 26 aprile, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, la presentazione del Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, in programma il 2 giugno allo stadio di atletica Ridolfi di Firenze. Si tratta di un appuntamento di rilievo nazionale essendo quella fiorentina la terza tappa della Diamond League.



La conferenza stampa si terrà alle ore 12, in Sala Pegaso. Con il presidente della Regione Eugenio Giani, interverranno il presidente della Fidal, Stefano Mei, l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, il meeting director del Golden Gala Marco Sicari e la saltatrice in lungo Larissa Iapichino, campionessa della specialità, in rappresentanza degli atleti che parteciperanno al meeting.