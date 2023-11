Gli studenti dell'ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano hanno ricevuto le Certificazioni linguistiche

Presso l'Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Orbetello la consegna dei diplomi.



Orbetello: Anche quest'anno gli studenti dell'ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano che hanno effettuato gli esami PET – FIRST – ADVANCED – DELF e DELE di Lingua Inglese, Francesce e Spagnola hanno partecipato, presso la sede dell'Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Orbetello, alla cerimonia di consegna ufficiale delle Certificazioni Internazionali.

L' ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano è centro autorizzato nella preparazione alle certificazioni linguistiche. «Ci teniamo molto a questa giornata – ha sottolineato Simone Rui, docente di Lingua e Letteratura Iinglese – perché è un progetto che riquarda l'intero Istituto scolatico che comprende non soltanto il Polo Liceale di Orbetello ma anche l'Istituto Nautico di Porto Santo Stefano e l'Istituto Tecnico Economico di Albinia. Non è facile coordinare una macchina così complessa nell'organizzazione delle lezioni e degli esami, e per questo dobbiamo ringraziare la scuola e gli insegnanti tutti per l'impegno e la dedizione che mostrano di anno in anno. I risultati poi ci ripagano di ogni sforzo. Quest'anno abbiamo dato 155 certificazioni, attestando il successo del 90% degli studenti che hanno sostenuto gli esami, tanti con un livello di competenze molto elevato. E per noi insegnanti è un orgoglio».





«Non è mai facile il percorso di preparazione alle certificazioni linguistiche - ha aggiunto la professoressa di Lingua spagnola Paola Sapienza -, c'è sempre la paura di non riuscire ma anche quella è costruttiva perché aiuta gli studenti ad acquisire consapevolezza delle proprie competenze. L'esame è sempre un momento formativo molto intenso. Noi insegnanti siamo molto orgogliosi dei risultati dei nostri ragazzi, abbiamo visto l'impegno che mettono in questo progetto e continueremo a sostenerli nel percorso di crescita formativa».





Alla cerimonia di consegna delle Certificazioni linguistiche, insieme a tutti gli insegnanti di lingue che hanno seguito gli studenti nel loro percorso formativo di preparazione agli esami, erano presenti per il Comune di Orbetello l'Assessore con delega alla Pubblica Istruzione Chiara Piccini, e l'Assessore Paola Pucino del Comune di Monte Argentario, che si sono complimentate con gli studenti riconoscendo il valore dei risultati ottenuti. Anche la British School di Grosseto ha fatto arrivare agli insegnanti e agli studenti una lettera di ringraziamento per questo importante percorso formativo intrapreso.





Al termine della cerimonia un brindisi preparato ed offerto dagli studenti dell'Istituto Alberghiero.



«Vorrei ringraziare gli studenti di tutto l'Istituto – ha commentato la Dirigente Luisa Filippini – per l'impegno che mettono nello studio e per gli importanti risultati raggiunti, e i professori che con dedizione e passione danno loro strumenti fondamentali per accedere poi al mondo del lavoro. Come Istituto stiamo portando avanti tanti progetti formativi diversi che coinvolgono l'Alberghiero, il Polo Liceale e gli Istituti Tecnici di Albinia e di Porto Santo Stefano. Stiamo lavorando alla ristrutturazione delle nostre sedi scolastiche, proprio per rendere la scuola più fruibile, e per mantenere sul nostro territorio un'offerta formativa più varia possibile. Giornate come queste, che premiano le capacità dei nostri studenti, mi fanno capire che stiamo lavorando bene».