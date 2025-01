Gli eventi di gennaio al Rockstar di Capalbio

Musica, quiz, stand up comedy e tanto altro nel gennaio targato Rockstar. Il locale in località Poggetti (strada Casal Nuovo 2) propone per questo inizio di 2025 tante rassegne per tutti i gusti, a partire dal nuovo format “Il Cervellone” che debutterà domenica 5 gennaio alle 21.

Capalbio: Il famoso quiz game a squadre arriva per la prima volta con un tema libero, chi vuole può prenotare chiamando il numero 346.0857924.

Per l’intenso mese di gennaio il calendario del Rockstar è in continua evoluzione: il giovedì con la rassegna dei giochi da tavolo (9, 16 e 23 gennaio), il venerdì e il sabato con eventi musicali e jam session e la domenica con la novità del quiz game il Cervellone, che si terrà anche il 12, il 19 e il 26 gennaio.

La selezione di musica rock e metal proseguirà inoltre sabato 11 gennaio con la potenza dei Colonnelli per la rassegna Noisy Night, mentre il 17 sarà la volta della serata punk rock con gli Acme. Il 18 gennaio arriva Tell Me a Story, l’open mic dedicato a cantautori e artisti emergenti, mentre il 24 gennaio sarà il turno della jam della scuola Cromatica Music Home, con la partecipazione degli insegnanti.

Il 25 serata cantautorale con Sacchini, mentre il 31 gennaio si chiuderà il primo mese del 2025 con la prima edizione di Rock’n’Roll On Air, in collaborazione con Rock My Life.

Il mercoledì e il giovedì il menù panino sarà inoltre a 15 euro, scegliendo dal menu e abbinandolo a patatine fritte e birra (coperto 2 euro non incluso). Un esempio? Il panino Nirvana, creato da Lucia Alocci, preparato con prodotti freschi e di prima qualità: pane rosso alla barbabietola, burger di manzo selezionato, cheddar, cipolla rossa caramellata, bacon croccante e verdure fresche.

A gennaio al Rockstar di Capalbio ce n’è davvero per tutti i gusti.