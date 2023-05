Gli errori più comuni nell'apprendimento dell'inglese e come evitarli

Imparare l'inglese oggi rappresenta un must per tutti. La conoscenza di questo idioma, infatti, risulta fondamentale non solo a livello sociale e comunicativo, ma anche e soprattutto lavorativo e professionale. Di contro, l'apprendimento dell'inglese può diventare abbastanza complesso se non si sa da dove iniziare, e se non si conoscono gli errori più comuni che in tanti commettono. Noi, oggi, ci concentreremo proprio su questi ultimi.



Non individuare le lacune il prima possibile

Una volta che si è deciso di imparare l'inglese, la prima cosa da fare è comprendere il livello dal quale si parte, così da poter individuare sin da subito le lacune più importanti. Sottovalutare questo aspetto può far perdere tempo e soldi, e complicare la strada verso l'apprendimento della lingua. Quando le principali lacune saranno state individuate, sarà anche più semplice definire gli obiettivi del proprio iter di studio.

Scegliere un corso di inglese a casaccio

Dopo aver identificato il proprio livello di partenza, e dopo aver stabilito gli obiettivi, è essenziale selezionare un corso inglese b1 online, cercando una scuola con grande esperienza e soprattutto con insegnanti madrelingua. Su Internet per fortuna si trovano diverse opzioni, anche se conviene sempre approfondire la ricerca ed evitare di iscriversi al primo corso trovato su Google. I corsi di qualità, di solito, coprono tutti gli aspetti dell'apprendimento della lingua, come la grammatica, la pronuncia, le abilità conversazionali, il listening e altro ancora.

Non fare pratica nel quotidiano

La pratica è l'unico sistema per dare corpo alla teoria, e per assimilare realmente tutti i concetti studiati durante un corso. Soltanto così è possibile mettersi alla prova e testare sul campo le competenze acquisite, dallo speaking fino alle capacità di ascolto. Leggere libri in inglese, seguire podcast e programmi televisivi, parlare con persone madrelingua: sono tutte opzioni utili per sperimentare e per potenziare le proprie capacità. Infine, è bene specificare che le conversazioni rappresentano un elemento chiave: di solito, infatti, l'inglese parlato è quello che propone le sfide più complesse.

Evitare di concentrarsi sulla grammatica

Molte strategie di apprendimento rapido dell'inglese promuovono l'idea di una didattica basata solo ed esclusivamente sulla conversazione: una logica che può andar bene per scambiare quattro chiacchiere in allegria, non oltre. Trascurare la grammatica, infatti, può portare ad accumulare pesanti carenze in fase di comprensione della lingua. Di riflesso, è fondamentale apprendere la grammatica, al fine di poter sviluppare una conoscenza più solida e consapevole dell'inglese.

Non avere degli obiettivi di apprendimento

Come anticipato poco sopra, non ci si iscrive ad un corso di inglese per sport. Bisogna infatti capire, prima di ogni altra cosa, qual è il nostro scopo finale. Desideriamo passare un esame universitario? Oppure vogliamo acquisire delle competenze utili per trovare un lavoro all'estero? In base agli obiettivi cambierà la tipologia di corso scelto, da quelli base fino ad arrivare alle lezioni di inglese di livello avanzato e professionale. In altri termini, è importante selezionare un'opzione che sia realmente adatta alle nostre esigenze. Non a caso, le scuole serie propongono sempre dei percorsi personalizzati.