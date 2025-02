Gli archi dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” nella Chiesa di San Francesco

Oggi domenica 2 febbraio il concerto con la direzione di Francesco Di Mauro con musiche di Foote, Webern e Shostakovich

Grosseto: Un concerto per archi nella Chiesa di San Francesco, a Grosseto, con musiche di Foote, Webern e Shostakovich. L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna ad esibirsi oggi domenica 2 febbraio alle ore 21 con la direzione di Francesco Di Mauro. Il programma prevede l'esecuzione della “Serenata in Mi maggiore op.25 per orchestra d'archi” di Arthur Foote, del “Langsamer Satz” di Anton Webern e della “Sinfonia da Camera in Do minore op.110a” di Dmitru Shostakovich. Ingresso: 10 euro (infoline e prenotazioni: 333 5372994; i biglietti saranno in vendita anche in sede di concerto).

Francesco Di Mauro ha studiato al Conservatorio di Parigi, conseguendo il diploma e il primo premio con medaglia d’oro in Direzione d’orchestra, sotto la guida di celebri maestri come János Fürst e Henri-Claude Fantapié, e il diploma di Composizione, analisi e orchestrazione sotto la guida di Philippe Capdenat e Robert Rudolf. È stato sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, guest conductor del Festival lirico “Città di Metaponto”, della Krakow Philharmonic Orchestra e del Teatro dell'Opera di Danzica e direttore ospite del Teatro dell’Opera di Odessa. Attualmente è coordinatore della direzione artistica della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. Come direttore d’orchestra si esibisce in tutto il mondo in prestigiose istituzioni musicali come il Teatro dell’Opera di Odessa, l’Opera Hall di Toronto, l’Opera Lyra di Ottawa, il Teatro dell’Opera di Cracovia, il Teatro lirico di Cagliari, il Teatro nazionale dell’opera di Danzica, la Berkley Opera House di San Francisco, l’Orchesttelevisione di Sofia, la Lousiana Acadiana Symphony Orchestra, l’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Istanbul, l’Orchestra sinfonica di Bari, l’Orchestra sinfonica abruzzese, l’Orchestra sinfonica della Provincia di Lecce, l’Orchestra sinfonica di Città del Messico, l’Orchestra sinfonica di Guanajuato, l’Orchestra sinfonica di Brasilia e il Mozart Festival in New York. Tra i suoi più recenti successi, il debutto alla Canargie Hall di New York, la direzione del “Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini all’Opera Lyra di Ottawa, di “Andrea Chenier” al Teatro dell’Opera di Hichikawa, di “Tosca” al Teatro nazionale dell’Opera di Danzica, la direzione del Concerto sinfonico in commemorazione della strage del 2 agosto 1980, trasmesso in diretta mondiale da Radiotre e da Raitre con l’Orchestra sinfonica “Arturo Toscanini” di Parma, e del Concerto sinfonico in memoria della strage di Piazza Fontana con l’Orchestra filarmonica di Torino. È intensa anche la sua attività discografica: Francesco Di Mauro ha registrato alcuni cd in prima assoluta dedicati a Ghedini, Malipiero, Hovaness Whittman, Jacob, Donatoni e Dallapiccola per l'etichetta Stradivarius.

Nella foto: il direttore d'orchestra Francesco Di Mauro