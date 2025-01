Cultura Gli appuntamenti con le befane all’Argentario 3 gennaio 2025

Quest’anno la Befana passerà nei due centri dell’Argentario, organizzata dalla Pro loco Monte Argentario per Porto Santo Stefano e dall’associazione Il Girotondo per Porto Ercole. Monte Argentario: Per quanto riguarda il capoluogo le Befane si presenteranno in cinque sul piazzale sotto il Palazzo Municipale ed alle 15:30 inizieranno a distribuire le calze ai bambini,a seguire intorno alle 17:30 la tradizionale tombola dal balcone del Municipio. Il più fortunato che farà tombola si porterà a casa 600 euro; 350 sarà il valore della cinquina e 150 quello del tombolino. I bambini di Porto Ercole accoglieranno invece la Befana sul lungomare Andrea Doria n.58 che arriverà puntuale alle ore 16.00 con calze e tante dolci sorprese. Seguici



