Gli amici animali del PetStore Conad Grosseto

L’amore raccontato attraverso cani, gatti, conigli fotografati da Francesco Minucci (fino ad oggi) oltre 70 bellissimi soggetti

Grosseto: Ritratti d’Amore, l’iniziativa promossa da PetStore Conad, che prevede di ritrarre gli amici animali con cui convivono le famiglie grossetane entra nel vivo. È stato distribuito un buono e i clienti del PetStore Conad sono stati invitati a prenotare uno scatto d’autore dei loro animali da compagnia. Subito, il set allestito a fianco del negozio di via Castiglionese si è popolato di “affetti”: Cani, perfino una cucciolata, poi gatti e conigli insieme ai loro appassionati proprietari sono passati di fronte all'obiettivo di Francesco Minucci, fotografo professionista, in un continuo alternarsi di gesti, crocchette, latrati e miagolii alla ricerca dell’immagine migliore che ritraesse, fondamentalmente, il rapporto intenso che unisce donne, uomini e bambini e i loro “pelosi”.





Francesco Minucci ha ampliato così la gamma dei suoi soggetti ritratti - dopo i personaggi del suo recente libro “Per nascita e per scelta”- , inserendo a pieno titolo il mondo animale. Tutte le foto realizzate verranno regalate ai proprietari dal PetStore Conad in digitale e stampate su carta in formato 20x30 e dai primi di maggio le sue immagini popoleranno le case di tante famiglie.

Ma non è finita qui. Nella settimana dal 24 al 29 aprile saranno allestiti altri due set per accogliere la crescente domanda di partecipazione e arricchire la galleria di Ritratti d’Amore. Tutti i ritratti (uno al giorno) saranno pubblicati dal 22 aprile nella pagina Facebook di PetStore Conad via Castiglionese rispettando l’ordine di scatto.L’iniziativa sarà poi valorizzata e rilanciata nelle pagine del quotidiano Il Tirreno con una sorpresa per i lettori e gli amanti degli animali.

la prima foto realizzata il cane Mirò di Francesca Maria e Francesco Minucci con due coniglietti