Gli Allievi Interprovinciali del Grosseto vincono a Vada

Grosseto: Inizio di partita non favorevole al Grosseto che accusa qualche disattenzione. Il Vada ne approfitta e passa subito in vantaggio al 2' su una incomprensione della difesa biancorossa. I giovani maremmani fanno fatica a raddrizzare la partita. Cercano di attaccare con buone trame di gioco, sempre fermate dal Vada, che risponde con l'agonismo. Il Grosseto, trova il pareggio con Turbanti, al 30' con un tiro in diagonale, che s'insacca sotto la traversa. Nel finale i biancorossi cercano di chiudere partita spingendo ancora. Il Grosseto, subito in evidenza nel secondo tempo, con la traversa scheggiata da Canu. E' il preludio al meritato vantaggio, con Gargani, che al 6', sigla la rete del 2-1. Lo stesso Gargani, ci prova ancora nel corso del secondo tempo, senza successo. La partita prosegue, con i grossetani che creano almeno cinque o sei occasioni per realizzare il terzo goal che non arriva. La buona prestazione del secondo tempo, lascia inoperoso il portiere biancorosso. La partita si chiude con il successo dei ragazzi mister Silvestro, che conquistano tre punti sofferti, ma meritati.



Campionato Allievi Interprovinciali Under 16 (2007)

Vada – U.s. Grosseto 1912 1-2

Marcatori: 2' Pt. D' Orsi (Vada), 30' Pt. Turbanti( Gr), 6' St. Gargani(Gr)

Vada: D' Ambrosio, Battini, Cigni, Mazzoni, Ciampi, Spadoni, Rocchi, Sicuro (Pellerito), D' Orsi, Tempestivi, Diliberto. A disposizione: Reale, Pellerito, Cipriani. Allenatore Candela

U.s. Grosseto 1912: Mellino, Canu, Coppola (Arzilli), Stefani, Magnani, Cepollaro, Turbanti, Jusufi, Poccia (Amoroso) Rosati, Gargani. A disposizione: Balassone, Amoroso, Zauli, Arzilli. Allenatore Silvestro