Girogustando fa tappa a Casa Livia

Grosseto: Tutto è fatto a mano a Casa Livia. Persino la pasta, fatta con il grano Senatore Cappelli. Perché Claudio Draghi, il titolare del ristorante, che si trova a Grosseto, ha una vera passione per la cucina come dice lui: «Lo faccio per passione».



E la passione emerge in ogni parola, in come snocciola i produttori, nella scelta delle materie prime a chilometro zero. Si segue la stagionalità a casa Livia, il ristorante che, come una fenice, apre ogni anno a primavera per chiudere i primi di novembre. «In inverno siamo aperti solo per cene prenotate e a menù fisso»

Non è la prima volta che Casa Livia partecipa a Girogustando, la manifestazione enogastronomica realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

La serata, che si svolgerà martedì 15 ottobre, prevede un menù tutto a base di pesce, a 4 mani con il ristorante Branduccio di Buonconvento, che, nei suoi menù unisce semplicità e tradizione, seguendo quattro punti cardine: stagionalità, territorialità, alta qualità e armonia, nella continua ricerca di equilibrio fra diverse consistenze, ogni ingrediente viene valorizzato.

«Ho visto che per il pesce abbiamo lo stesso fornitore – afferma Draghi – perché la qualità della materia prima è molto importante».

Il menù, molto ricco, prevede due antipasti: Magnum di baccalà in crosta di pane e salsa di patate allo zafferano, e Giardiniera di mare, melograno, uova di salmone, maionese di polpo e julienne di verdure al vapore. Un primo: Bottoni di pasta fresca al polpo con chips di zucca e cavolo nero. Un secondo: Duetto di tataki di tonno su salsa alle olive verdi, cipolla di Tropea, finocchio selvatico e il nostro panino col lampredotto, salsa verde e salsa piccante, e infine il dessert: Delizia al limone di Amalfi.

Durante la serata ad accompagnare le portate i prodotti del Consorzio tutela vini di Maremma (in questo caso PuroVino di Montiano e I Lecci di Scansano) serviti da esperti sommelier che ne spiegheranno le proprietà organolettiche e l'abbinamento con i piatti.

Per prenotare 340 798 1595.

Per leggere menù e costo della serata: www.girogustando.tv