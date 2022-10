Girogustando a Casa Livia

Grosseto: Casa Livia, che ospiterà la prossima cena di Girogustando, è probabilmente l'unico ristorante maremmano ad usare l'alga spirulina nell'impasto della pasta fatta a mano.



E anche durante la cena del 19 ottobre la famosa alga che viene prodotta in Maremma sarà protagonista di più di un piatto.

«Di primo proporremo dei tortelli ripieni di branzino di mare e la sfoglia dei tortelli sarà all'alga spirulina che oltre ad avere capacità nutritive uniche da anche un bel colore verde alla sfoglia. Il condimento sarà a base di ragù di seppia» afferma Claudio Draghi, titolare del ristorante Casa Livia di Grosseto.

«L'idea della nostra cucina è di garantire prodotti stagionali e a chilometro zero – afferma – l'alga viene prodotta direttamente qui, e anche per il dessert proporremo una mousse di ricotta con gelatina di melagrana, un frutto di stagione che raccoglieremo appositamente per la cena».

Il format prevede un ristorante ospite, quello locale, e uno chef da fuori provincia. Il fine è quello di valorizzare prodotti locali di qualità. L'iniziativa è realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

Per questa prima cena nel capoluogo maremmano, il ristorante casa Livia, con il suo chef Francesco Nicola, ospiterà il ristorante Delfino di Cecina, che proporrà baccalà, gnocchi e cacciucco.

Alla manifestazione parteciperanno i sommelier Ais che serviranno i vini delle cantine del Consorzio tutela vini di Maremma.