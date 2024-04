Giovedì "Agri-asili" nei "Pomeriggi Culturali"a Villa Donati

Grosseto: Negli ultimi anni si sta facendo strada a livello nazionale un dibattito su come si possa migliorare negli ambienti rurali la qualità della vita, incentivando alcun servizi di cura alle persone che vadano ad incidere positivamente in ambito sociale. Ciò ha permesso di individuare e favorire per tali finalità la diffusione degli asili nelle aziende agricole, soprattutto in aree rurali più marginali.

Gli Agri-asili possono migliorare la qualità della vita favorendo una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia. E' facilmente intuibile quale sia il doppio vantaggio nella realizzazione di queste strutture sia sotto il profilo sociale che come incentivazione dell'economia locale.

Di questo ed altro si parlerà nell'incontro di venerdì 26 aprile alle ore 17,30 nella piccola biblioteca "Il girasole" nell'ambito dei Pomeriggi Culturali a Villa Donati in via Manetti 7 Grosseto.