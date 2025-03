Dalla regione Giovedì 13 iniziativa su opportunità finanziamento per le micro, piccole e medie imprese 12 marzo 2025

Firenze: Si terrà giovedì 13 marzo a partire dalle 14.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione Toscana, l'iniziativa dal titolo "Le opportunità di finanziamento per le micro, piccole e medie imprese toscane: il programma EU Blending e gli strumenti della Banca europea per gli investimenti (BEI)". Prenderanno parte il presidente Eugenio Giani, l'assessore regionale a economia e turismo, Leonardo Marras, e la Vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti. Daniela Giampà e Leonardo Pellegrineschi, del Settore politiche di sostegno alle imprese della Regione Toscana, illustreranno la linea "Regione Toscana EU Blending 2023-0118". Andrea Kirschen, Senior Fund & Structuring Officer della BEI, illustrerà gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti per supportare la crescita e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. A seguire, Dimitri Bianchini, Chief Commercial Officer Imprese e Private di Banca del Monte dei Paschi di Siena, Matteo Spanò, Presidente della Federazione Toscana BCC - RTI Iccrea, e Francesco Bosio, Direttore Generale della Banca Cambiano, approfondiranno le opportunità di accesso al credito per le MPMI. Infine, Roberta Artusio e Massimiliano De Martino di Cerved presenteranno il Rapporto sull'accesso delle imprese toscane al Fondo Centrale di Garanzia, fornendo un quadro dettagliato sulle dinamiche e le possibilità di finanziamento nella regione. Interverranno in chiusura le Associazioni di categoria aderenti allo Sportello imprese Unlock Seguici



