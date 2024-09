Giovanni Damiani il ricordo di una persona do grande cultura appassionato di Capalbio e di Orbetello

Capalbio: E' morto all'età di 96 anni Giovanni Damiani, una vita dedicata alla storia del territorio e alla politica.



Lo ricorda l'ex sindaco di Capalbio Luigi Bellumori. «"Per oltre 12 anni, dal 1975 al 1988, sono stato amministratore di Capalbio (..) ancora oggi a distanza di tanti anni, quando penso a quell'esperienza, importante e straordinaria, riaffiora nella mia mente l'orgoglio che ho provato per l'esercizio di un compito così importante e la riconoscenza verso i capalbiesi che mi accolsero con tanta amicizia e stima". Così scriveva nel libro 'Capalbio da Frazione a Comune' per il 50 anniversario dell'istituzione del Comune di Capalbio. Giovanni Damiani oltre ad aver ricoperto la carica di Consigliere ed Assessore è stato anche Sindaco del comune di Capalbio dal 29 giugno 1985 al 3 aprile 1987. Un'intelligenza viva al pari di una grande sensibilità umana. Gentile, disponibile e cordiale. Una fonte inesauribile di informazioni e documenti. È stata una grande fortuna per me averti conosciuto al pari dei confronti e consigli un tempo ricevuti dei quali mi hai onorato. Giovanni un appassionato della storia di Capalbio, di Orbetello e della Maremma. Oggi ci lasci arricchiti del tuo sapere e della tua grande cultura ma sicuramente un po' più soli. Un fraterno abbraccio ai tuoi familiari nel dolore del distacco. Un affettuoso e commosso saluto a te di ringraziamento. Ciao Giovanni veglia sulla tua cara Famiglia e su tutti noi!»