Giovanni Allevi e le melodie di Ennio Morricone: appuntamento alla Cava di Roselle

Grosseto: La giunta comunale di Grosseto ha concesso il patrocinio per l’organizzazione di due concerti che si terranno presso la suggestiva Cava di Roselle. Questi eventi si svolgeranno il 30 agosto e il 5 settembre 2024.

Si tratta di iniziative organizzate da Ad Arte Spettacoli srl, in collaborazione con la cooperativa Uscita di Sicurezza, e patrocinate dall'Amministrazione comunale per valorizzare il territorio e stimolare il flusso turistico durante il periodo estivo. Il calendario dei concerti prevede, il 30 agosto, un viaggio immaginario "Alla scoperta di Morricone" con l'Ensemble Simphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Il 5 settembre arriverà in Maremma il grande Giovanni Allevi con il suo “Piano solo". “La Cava di Roselle, uno dei luoghi più incantevoli alle porte della città – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Turismo Riccardo Megale - sarà il palcoscenico di un'esperienza unica. L’Amministrazione è sempre impegnata per sostenere eventi di qualità che non solo arricchiscono l'offerta culturale, ma incentivano anche l'economia locale promuovendo il turismo e favorendo momenti di aggregazione e divertimento”. I biglietti sono disponibili nel circuito Ticket One.