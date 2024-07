Giovanili Big Mat Bsc: gli under 12 sono campioni toscani!

Anche gli under 15 si qualificano alle fasi nazionali. Non riesce invece a imporsi il Big Mat Bsc Grosseto under 18 contro la Fiorentina



Grosseto: Gli under 12 biancorossi vincono 16-4 contro il Firenze e si laureano campioni regionali. “Chiudiamo la prima parte della stagione – dichiara il manager Lino Luciani – con dodici vittorie e nessuna sconfitta. Ad agosto giocheremo due tornei importanti, quello di Sala Baganza e poi quello di Cervignano. A settembre, infine, ci giocheremo le semifinali nazionali. Dobbiamo continuare ad allenarci con impegno e serietà, fieri di questo primo nostro successo”.

Gli under 15, già qualificati come seconda forza del campionato, accedono alle fasi nazionali come primi a seguito della rinuncia dell’Ymca a disputare la finale di sabato 13 luglio. “Adesso – spiega il manager Daniele Secciani – ci godiamo una settimana di meritato riposo. Poi affronteremo il Torneo ‘Due Torri’ di Oltretorrente, quello di Sala Baganza e quello di Cervignano e a settembre giocheremo le fasi nazionali”.

Non riesce invece a imporsi l’under 18 biancorossa contro la Fiorentina, cedendo il passo per 15-0. “Peccato – commenta il manager Marcello Verni – non essere riusciti a reagire di fronte a un’ottima squadra. I ragazzi però si stanno allenando bene, c’è tanto entusiasmo e siamo consapevoli che dobbiamo continuare a lavorare per crescere e toglierci tante soddisfazioni”.