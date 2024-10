Giovane con disabilità bullizzato, l'intervento dell'assessore Vazzano e del garante Montani

Grosseto: “In questi giorni è emersa la notizia di un giovane con disabilità finito al centro di atti di bullismo in Maremma. Un maggiorenne ha infatti schernito il ragazzo e messo tutto in Rete. Vogliamo esprimere il nostro pieno sostegno alla vittima di questo vergognoso episodio.

Ringrazio il personale docente e tutti i compagni di scuola del giovane preso di mira che hanno “protetto” il ragazzo e dimostrato che esiste una risposta spontanea, forte e solidale, una reazione alla cui base vi è la professionalità degli insegnanti e il senso civico e l'umanità degli altri studenti. Siamo amareggiati e stupiti riguardo i like riscossi dal video postato dal bullo, segno che purtroppo c'è ancora tanto da lavorare per formare cittadini consapevoli e rispettosi del prossimo”. Così l'assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano e il Garante per la disabilità Diego Montani.