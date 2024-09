Giornata mondiale della Fisioterapia, ogni anno 250mila prestazioni erogate da Asl Toscana sud est

Oltre 40 mila cittadini presi in carico dalle professioniste e dai professionisti dell’Azienda



Grosseto: L’8 settembre, come ogni anno dal 1996, si celebra la “Giornata Mondiale della Fisioterapia” istituita dalla World Physiotherapy, l'organizzazione internazionale per la fisioterapia, che rappresenta più di 600.000 fisioterapisti in tutto il mondo. La giornata offre l’opportunità per riconoscere e valorizzare il lavoro che le fisioterapiste ed i fisioterapisti dell’Asl Toscana sud est - afferenti all’Area Dipartimentale della Direzione delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione nel Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione - svolgono per tutta la comunità. Sono infatti oltre 40 mila le cittadine e i cittadini che ogni anno vengono presi in carico dai professionisti dell’Azienda, per un totale di circa 250 mila prestazioni eseguite, di cui l’80% erogate sul territorio, e cioè al domicilio o in prossimità con il luogo di residenza dell’assistita o dell’assistita.

“Il nostro Dipartimento è da sempre in prima linea per la valorizzazione della figura del Fisioterapista attraverso una capillare organizzazione dei servizi territoriali, in linea con il PNRR - spiega la dottoressa Daniela Cardelli, direttrice del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione -. I luoghi privilegiati sono, infatti, le case in cui viviamo, i nostri posti di lavoro, le Case e gli Ospedali di Comunità, oltre che gli ospedali e i vari setting riabilitativi. A riprova del sostegno alla risposta di bisogni, va sottolineato l’ampliamento, attraverso una forte collaborazione tra Azienda, su spinta del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione, e Università di Siena dei posti del corso di laurea in Fisioterapia che si terrà nella nuova sede di Grosseto. Una grande occasione per sostenere la scelta di questo corso di studi da parte degli studenti dell’area Grossetana. Un territorio che, negli anni, ha rivelato un’insufficienza di professionisti di questo settore così importante”.

“Attraverso il potenziamento delle Reti Territoriali per evitare il rischio di nuove ospedalizzazioni, la Fisioterapia, intesa anche come prevenzione e cura, è essenziale per la salute dei cittadini - conclude la dottoressa Cardelli -. Vogliamo celebrare questa giornata affinché siano ricordati e riconosciuti il lavoro e l’utilità delle fisioterapiste e dei fisioterapisti nel garantire risposte appropriate ai bisogni di salute dei cittadini”.