Giornata Mondiale dell'Ambiente: Massimo Canino racconta le perle del nostro mare

Marina di Grosseto: Sarà il Porto della Maremma a Marina di Grosseto il luogo di partenza e di arrivo del viaggio in barca a vela del giornalista Massimo Canino che in quattro mesi racconterà le perle del nostro mare raccogliendo le storie nel libro “FRONTEMARE” edito da Minerva.

Dopo la presentazione istituzionale del grande progetto “Lungo la Toscana e il suo arcipelago” a Palazzo Strozzi Sacrati con il presidente della Regione Eugenio Giani, l'assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli e l'assessore al turismo Leonardo Marras, oggi lunedì 5 giugno si è svolto, alla viglilia della partenza, l'incontro con la stampa, le istituzioni e le autorità a bordo della barca a vela Mary Bird VII lungo la banchina F del Porto della Maremma.





Presenti la Senatrice Simona Petrucci, l'Assessore regionale Leonardo Marras, il Presidente nazionale ASSONAT Luciano Serra e l'Assessore comunale di Grosseto Erika Vanelli.





La data non è casuale, non solo perché è la vigilia del viaggio di Massimo Canino ma anche perché è la Giornata Mondiale dedicata all'Ambiente e il Porto della Maremma con la sua presidente Sabrina Lentini è da sempre impegnato nel rispetto e nella tutela del mare e nella promozione di comportamenti e scelte sostenibili ed ecologiche. «Il Comune di Grosseto sostiene con entusiasmo l'attività del Porto della Maremma - ha commentato la neo assessore all'Ambiente Erika Vanelli - stiamo portando avanti, come assessorato, un importante progetto di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali che coinvolge anche il Porto. Installeremo infatti un impianto flottante su un natante posizionato all'imboccatura del canale di San Rocco in grado di catturare le sostanze inquinanti prima che raggiungano il mare. E sosteniamo con piacere l'avventura di Massimo Canino che ha scelto proprio il nostro territorio come luogo di partenza per questo suo viaggio».

«Siamo onorati di partecipare a questo grande progetto dell'amico e giornalista Massimo Canino – dice Sabrina Lentini, presidente della Marina di San Rocco, la società che gestisce il Porto della Maremma -. Da anni il Porto della Maremma gode del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, ottenuta anche per il 2023, e dal 2019 è Plastic Free. Il nostro impegno per il rispetto della natura è sempre stato massimo, a tutela dell’immenso bene comune che è il mare. Il viaggio di Massimo Canino contribuirà non solo a raccontare le storie di chi vive “il porto” ma anche a esaltare quelle buone pratiche ambientali che rappresentano il futuro anche del turismo di mare!»

«Il momento storico che stiamo vivendo – ha commentato Luciano Serra, presidente di ASSONAT e con una lunghissima esperienza nella gestione della portualità in Italia - ci porta a credere con attenzione e determinazione a una portualità turistica che affina ogni anno strategie di gestione del territorio verso un turismo eco-sostenibile. La nautica è un volano dell’economia del territorio fondamentale che nell’ambito del turismo del mare rappresenta per il diportismo un’avventura esperienziale unica per la scoperta delle bellezze costiere, ma anche dei paesaggi dell’entroterra, caratterizzati da storia, arte, cultura, artigianato locale e prodotti tipici. Per questo il progetto di Massimo Canino porta avanti obiettivi e suggestioni che da sempre anche il Porto della Maremma persegue».

Il progetto “Lungo la Toscana e il suo arcipelago” è il viaggio che Massimo Canino farà a bordo della Mary Bird VII con lo skipper Leonardo Consortini dal 6 giugno al 22 settembre, con partenza e arrivo al Porto della Maremma e prevede la sosta in 18 porti per alcuni giorni per promuovere i temi dell’iniziativa attraverso la convocazione di conferenze stampa, incontri con i diportisti, con i residenti, e i giovani aspiranti velisti. Il programma prevede anche la realizzazione di materiale multimediale e social e la distribuzione di materiale informativo/educativo riguardante l’ecologia, l’ambiente e l’economia sostenibile. Gli obiettivi sono quelli di far conoscere meglio la Toscana, il suo arcipelago e la sua costa, sensibilizzare l’opinione pubblica verso i temi legati all’ambiente e al rispetto del mare.

Al termine del viaggio verrà inoltre pubblicato da edizioni Minerva il libro “FRONTEMARE… Storie straordinarie dai porti di Toscana”, con la prefazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Il volume conterrà storie di vita dei toscani incontrati lungo il percorso da Massimo Canino. Parte del ricavato dalla vendita del libro FRONTEMARE verrà devoluto dall’autore all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

«Il mare e il giornalismo, la scrittura, sono da sempre per me due grandi passioni - ha detto Massimo Canino, protagonista del viaggio e autore del libro in programma -. Desidero che attraverso la realizzazione di questo progetto, queste mie passioni possano finalmente convivere, ma non solo, divengano addirittura complementari e sinergiche tra di loro. L'idea di raccontare in un libro le storie di questo bellissimo territorio che è la Toscana viene proprio dalla necessità di tramandare questo patrimonio culturale che abbiamo, perché non venga dimenticato dalle generazioni future. E poi c'è anche uno scopo benefico, non meno importante, perché parte del ricavato dei proventi della vendita del libro andranno all'Ospedale Meyer. Durante il viaggio, ogni sosta che faremo la documenteremo attraverso filmati e video da inviare ai bambini ricoverati, in modo che anche loro possano vedere le bellezze di questa terra, conoscerne le storie e i personaggi».

«Un ringraziamento particolare - conclude Massimo Canino - va alla Regione Toscana che ha concesso il patrocinio e poi anche alle altre realtà che hanno dato un contributo significativo affinché questa avventura potesse realizzarsi: ARPAT con il direttore generale Pietro Rubellini e la dottoressa Simona Cerrai; il Consorzio del vino Nobile di Montepulciano, la Banca di Cambiano, la Fondazione Acqua dell’Elba e Maurizio Marraccini agente delle Generali a Grosseto. Fondamentale la collaborazione con Sabrina Lentini e il Porto della Maremma».

«La Toscana - commenta l'Assessore al Turismo Leonardo Marras - è una regione comunemente definita terrestre, il mare ne è invece una componente essenziale, che per tanti aspetti la rende unica. Raccontare le eccellenze di questa parte della Toscana significa raccontare la cultura del mare che ravviva sempre e in ogni aspetto questo territorio».





I porti che saranno visitati: Marina di Grosseto, luogo di partenza (6 giugno) e di arrivo della crociera (22 settembre); Marina di Cecina; Marina di Carrara; Porto di Viareggio; Porto di Marina di Pisa; Porto turistico di Livorno; Porto dell’Isola di Capraia; Marciana Marina (Isola d’Elba); Portoferraio (Isola d’Elba); Rio Marina (Isola d’Elba); Porto Azzurro (Isola d’Elba); Marina di Campo (Isola d’Elba); Marina di Salivoli (Piombino); Marina Arcipelago Toscano (MAT - Pontedoro); Marina di Punta Ala; Porto di Talamone; Porto Santo Stefano; Porto dell’Isola del Giglio; Marina di Cala Galera; Marina di Grosseto Porto della Maremma.