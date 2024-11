Giornata Internazionale Eliminazione Violenza contro le Donne, la sede del PD si illumina di rosso

Follonica: Lunedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la sede del PD di Follonica si illuminerà di rosso. È un'iniziativa simbolica, promossa per richiamare l'attenzione sulla necessità di non lasciare nell'ombra temi e questioni che necessitano di una presa in carico generale e collettiva. Illuminare di rosso, colore della giornata del 25 novembre, la nostra sede, significa aderire idealmente e fisicamente a tutte le iniziative promosse in questa occasione. Un impegno che però non vogliamo che si esaurisca e si limiti alla giornata di lunedì. Il PD di Follonica, che lo ricordiamo domenica 1 dicembre andrà a congresso, intende infatti promuovere, nelle settimane che verranno, momenti di approfondimento e condivisione sulle tematiche dell'eliminazione della violenza contro le donne. Lo vorremmo fare coinvolgendo il mondo dell'associazionismo e della cultura affinché questo impegno vada oltre alla data simbolo del 25 novembre e ci accompagni durante tutto l'anno.