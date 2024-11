Attualità Giornata di studio: “Il villaggio siderurgico di Valpiana e il ferro in Toscana in età moderna” 21 novembre 2024

Sabato 23 novembre, dalle ore 9, al Centro Sociale Mario Grandi, strada provinciale Valpiana Massa Marittima: Per valorizzarne la storia e i risultati delle ultime attività di ricerca, il Comune di Massa Marittima e il Parco Nazionale delle Colline Metallifere, con il contributo della Regione Toscana per le celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici, hanno organizzato un convegno che si pone l’obiettivo di collocare nel giusto contesto Valpiana e l’attività siderurgica nel territorio delle Colline Metallifere dall’età antica fino al XIX secolo, e di riportare all’attenzione su uno dei più importanti impianti siderurgici italiani, prima che lo sviluppo tecnologico sette-ottocentesco ne determinasse il definitivo abbandono. L’appuntamento è sabato 23 novembre, a partire dalle ore 9, al centro sociale Mario Grandi, sulla strada provinciale Valpiana, con la giornata di studio dal titolo “Il villaggio siderurgico di Valpiana e il ferro in Toscana in età moderna”. Il programma prevede l’arrivo e la registrazione dei partecipanti dalle 9 alle 10. Seguono i saluti istituzionali della sindaca di Massa Marittima Irene Marconi; di Fabiola Favilli, presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere; Patrizia Vezzosi, responsabile del progetto “Le vie dei Medici”, museo diffuso en plein air. Alle ore 10.45 il primo intervento dal titolo “Caratteristiche geologiche dell’area di Massa Marittima e del sito di Valpiana” a cura di Andrea Brogi del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali– Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Seguirà l’intervento dal titolo “L’estrazione e la lavorazione del ferro nell’Isola d’Elba in età antica” a cura di Marco Benvenuti del Dipartimento di Scienze della Terra – Università degli Studi di Firenze; Franco Cambi del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali – Università degli Studi di Siena; Alessandro Corretti, del Laboratorio di Storia Archeologia Epigrafia Tradizione dell’antico- Scuola Normale Superiore di Pisa. Il convegno affronterà anche il tema dei “Paesaggi antropici e produzione del ferro in Val di Pecora nell’Alto Medioevo” con Giovanna Bianchi del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali Università degli Studi di Siena; i Bacini di approvvigionamento e luoghi della produzione del ferro in età medievale nelle Colline Metallifere sarà l’argomento trattato da Luisa Dallai del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali Università degli Studi di Siena. E poi “Impianti e tecnologie del ferro in Toscana in epoca moderna” con Tiziano Arrigoni. I lavori riprenderanno alle 14: “Il villaggio industriale di Valpiana e la costruzione del territorio circostante” a cura di Claudio Saragosa del Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Firenze; “La valorizzazione di Valpiana all’interno del Parco Nazionale delle Colline Metallifere” a cura di Alessandra Casini del Parco delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Global Geopark; seguirà la presentazione delle clip divulgative “Valpiana: dalle sorgenti alla ferriera di fondo” a cura di Federico Santini, videomaker e la proiezione della puntata del programma Origini di Rai 2 su “La via del Ferro” a cura del regista Guido Morandini.



