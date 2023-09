Giornata di orientamento alla Fondazione polo universitario grossetano

Grosseto: Il 5 Settembre dalle ore 9 alle 14 in occasione dell’incontro per la compilazione della domanda per la borsa di studio DSU Toscana a.a. 2023/2024 (https://www,unisi,it/unisilife/eventi/borsa-di-studio-dsu-toscana-incontri-informativi-grosseto) si svolgerà la Giornata di Orientamento presso la sede di Grosseto dell'Università di Siena, alla Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43: una preziosa occasione per



• conoscere i percorsi formativi disponibili in città

• visitare la sede con i laboratori, le aule e le biblioteche

• incontrare i docenti, il personale del Polo e gli studenti tutor





IL PROGRAMMA

• Incontro per la compilazione della domanda per la borsa di studio DSU Toscana a.a. 2023/2024, ore 9-14, Aula delle Colonne

• L’offerta formativa dell’Università di Siena a Grosseto:

- Laurea in Economia e Commercio; Laurea in Scienze economiche e bancarie; Prof.ssa Valentina Carlino, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, Ore 10-12, Aula 4

- Laurea in Infermieristica, Prof.ssa Monica Ulivelli, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Dott.sse Fulvia Marini e Laura Santini, Azienda USL Toscana Sud Est, Ore 10.30-12.30, Aula Magna 2;

- Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione – Curricula: Educatore nei servizi per l'infanzia; Educatore sociale, Prof.ssa Maria Rita Mancaniello, Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Ore 9-14, Aula 7;

- Laurea in Scienze Politiche – Curricula: Governo e Amministrazione, Storico Politico, Studi Internazionali e Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni – Curricula: Tributi, economia e diritto; Comunicazione, marketing territoriale e turismo, Prof.ssa Eleonora Belloni, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Ore 10-12, Aula 6;

- Laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale – Curricula: Archeologia, Storia dell'Arte, Storia e Documentazione, Spettacolo, Prof.ssa Mara Sternini, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Ore 9-13, Aula 3;

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza e Laurea in Servizi Giuridici – Curricula: Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio; Patrimonio Culturale, Turismo e Sistemi Agroalimentari, Prof.ssa Stefania Pietrini, Dipartimento di Giurisprudenza, Ore 11-12, Aula 8;

• “Come scegliere, come studiare", con le studentesse tutor Federica Marino e Martina Abbondio, ore 9-14, Aula 2

• Come immatricolarsi e i servizi agli studenti, con l’Ufficio studenti e didattica sede di Grosseto, ore 9-14, Aula

Per informazioni: Fondazione Polo Universitario Grossetano, via Ginori, 43 – tel. 0564 441137 – pologr@unisi.it- - Segreteria Studenti, via Saffi 17c - tel. 0577 235240/235241, segreterie.grosseto@unisi.it nt