Giornata contro la violenza sulle donne, l'intervento della presidente Pasqualini

L'intervento della presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto, Paola Pasqualini, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Grosseto: La presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto, Paola Pasqualini, interviene in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre lunedì 25 novembre. «La parità dei diritti e delle condizioni di vita non è un obiettivo raggiunto, né un parziale traguardo dei cui risultati possiamo dirci sicuri – dichiara la dottoressa Paola Pasqualini, anche coordinatrice nazionale del gruppo di lavoro sulla Medicina di genere per la federazione nazionale Fnomceo – perché si tratta di faticose conquiste che dobbiamo difendere ogni giorno. L'effettiva parità, infatti, è ancora lontana da raggiungere e troppe donne si ritrovano tutt'ora a combattere nella loro esistenza quotidiana: lo confermano i dati diffusi dall'Asl Toscana Sud Est, secondo i quali nel 2023 sono stati ben 254 i casi di vittime di violenza, tra adulti e minori, presi in carico dal Codice rosa in provincia di Grosseto per maltrattamenti e abusi. Questo è un aiuto concreto, ma non può bastare, perché è impossibile riuscire a intervenire in tutti i casi. E allora serve il contributo di ognuno di noi. Per questo vorrei rivolgere un appello soprattutto alle giovani donne che stanno costruendo il futuro della nostra comunità, esortando loro a non dare per scontati i diritti che siamo faticosamente riuscite a conquistare: ogni giorno corriamo il rischio di perderli di nuovo, come sta già accadendo, e per evitarlo è necessario continuare a lottare. La battaglia contro gli abusi di qualsiasi genere comporta un percorso quotidiano verso l'obiettivo della parità, per mantenere i diritti già acquisiti e conquistarne sempre di nuovi».