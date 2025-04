Giornata Autismo: palazzo del Pegaso illuminato di blu

Il presidente Mazzeo: “Il Consiglio regionale vuole continuare a promuovere progetti concreti. È una battaglia di civiltà che ci riguarda ogni giorno dell’anno, non solo oggi”; il presidente Sostegni: “Giornate come questa ci permettono di riflettere sull'importanza della diversità e dell'inclusione”

Firenze: Ieri sera, mercoledì 2 aprile, una luce blu ha illuminato palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, per sensibilizzare tutte le persone sull’autismo in ogni sua forma.

Come sottolinea il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo: “Con questa illuminazione intendiamo testimoniare il nostro impegno costante a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie. La luce blu è simbolo di consapevolezza, comprensione e inclusione: valori che devono guidare ogni nostra scelta politica e istituzionale. Come Consiglio Regionale, vogliamo continuare a promuovere progetti concreti che garantiscano diritti, sostegno e dignità a tutte e a tutti. È una battaglia di civiltà che ci riguarda ogni giorno dell’anno, non solo oggi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della commissione Sanità e politiche sociali, Enrico Sostegni: “Ognuno di noi è unico, con talenti, sfide e prospettive che arricchiscono il nostro tessuto sociale, il valore aggiunto della nostra comunità risiede proprio nelle differenze che la caratterizzano. Giornate come questa ci permettono di riflettere sull'importanza della diversità e dell'inclusione. Dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione su questo tema, e come istituzioni abbiamo il dovere di rafforzare le politiche e i progetti che favoriscano il sostegno alle associazioni e alle famiglie”.

L’obiettivo è condividere le conoscenze acquisite finora riguardanti i disturbi dello spettro dell’autismo, e diffondere informazioni su quanto sia importante individuare la corretta diagnosi il prima possibile. Quando l'ONU decise di istituire il 2 aprile come giornata mondiale dell’autismo si scelse di associare il colore blu, perché è una tinta che risveglia sicurezza e bisogno di conoscenza. I due temi che coinvolgono il mondo dell’autismo sono proprio questi: la sicurezza, ovvero la possibilità di vivere un’esistenza protetta ma libera per le persone autistiche e le famiglie; e la conoscenza, quindi la ricerca scientifica e la consapevolezza di sapersi comportare con chi è affetto da autismo.

Dedicare uno spazio blu significa offrire una spinta alla riflessione, alla conoscenza del mondo sommerso dell’autismo, significa avvicinarsi a tutte quelle persone costrette ad affrontare ogni giorno un percorso quasi sempre in salita e spesso in solitudine. In tale contesto il Consiglio regionale dedica spazio al blu, proprio nella sua sede, per invitare a prendere consapevolezza e per affermare che la consapevolezza può davvero fare la differenza.