Ginnastica ritmica, le atlete della polisportiva Barbanella Uno volano in Bulgaria

Grosseto: Le ragazze grossetane della sezione di ginnastica ritmica della polisportiva Barbanella Uno sono volate in Bulgaria, dove si alleneranno, con la famosissima campionessa bulgara Diana Popova, nella città di Plovdiv.

Saranno, quelle bulgare, giornate fitte di allenamenti per le ginnaste maremmane, dove studieranno e miglioreranno il maneggio dei vari attrezzi. Le ginnaste, inoltre, parteciperanno anche al torneo internazionale “DIANA CUP”, in programma il 13 e 14 luglio, dove si gareggeranno contro ginnaste, oltre che italiane, anche di Grecia e Bulgaria. Questi i nomi delle ragazze, accompagnate dall’allenatrice Radostina Stoyanova, che prenderanno parte alla settimana in Bulgaria: Ludovica Coletta, Giorgia Mameli, Anna Bindi e Emily Bernardini.

