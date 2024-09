Gianluca Tosi trionfa nel 43° Rally Appennino Reggiano

Ottima l'organizzazione della Maremma Corse 2.0 con in testa patron Paolo Santini.



Castelnovo ne' Monti(RE): Tutto secondo copione. L'emiliano Gianluca Tosi (Skoda Fabia RS), grazie ad una prestazione esaltante, ha conquistato il successo, sulle strade reggiane, del 43° Appennino Reggiano, gara valida per il CRZ sesta zona perfettamente mandata in scena dalla scuderia Maremma Corse 2.0, sotto la regia di patron Paolo Santini con tutta la sua squadra. Tosi dopo il trionfo lo scorso anno del48° Maremma, è tornato da queste parti per confermare il suo momento magico.

Grande favorito della vigilia Gianluca Tosi, con a fianco il fido dello Sbarba, al volante della Skoda Fabia RS, non ha deluso le aspettative della vigili dominando la gara sin dalle prime battute, diventando a piccoli passi il padrone del rally.

È stata una edizione scoppiettante dell'Appennino Reggiano con tanta qualità al via, fra i quali Tosi, secondo lo scorso anno, quindi il vincitore Medici, Rusce, Razzini, Cresci.

Partenza fulminante di Tosi che vice la speciale di “Giandeto” precedendo, Razzini e Medici nell'ordine. Rusce si impone sul secondo tratto cronometrato di “Castagnedolo” con Tosi molto vicino, il quale si riscatta pronatmente su “Pontone 1” staccando Rusce e Razzini portandosi di fatto al vertice della classifiaca.

Lo stesso Razzini reagisce e vince la prova di “Gindeto” precedendo Tosi di 2'' che comunque conserva la testa della gara.

Reagisce successivamente Rusce che domina la prova di “Castagnedolo”, ma con Tosi che controlla il suo ritardo.

Tosi vuole chiudere i conti e affonda sulla speciale di “Pontone 2” con Medici che accusa un ritardo di 3”1, con Rusce ncora più attardato. Finale di gara più che mai nelle mani di Tosi con Rusce che spera di recuperare la china ma senza successo.

Gianluca Tosi brinda meritatamente con lo spumante insieme al fido Dello Sbarba, conquistando una bellissima edizione della gara reggiana, sul podio finiscono Rusce a 3”6, e Razzini a 6”7.

Ottima prestazione per l'aretino Cresci (Scuderia Etruria) quinto al volante della Skoda Fabia Rs.