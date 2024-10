Giani e Marras il 2 ottobre al ‘Toscana 2020 Glocal economic forum ESG89’

Firenze: Un’occasione per tante ragazze e ragazzi per discutere e confrontarsi sulle opportunità economiche per costruire il futuro in Toscana. L’appuntamento è per mercoledì 2 ottobre al Teatro della Compagnia a Firenze per il ‘Toscana 2020 Glocal economic forum ESG89 – Il valore dei talenti’, evento organizzato da ESG in collaborazione con Regione Toscana.



L’obiettivo è riflettere sulla capacità del tessuto economico toscano di mantenersi dinamico e pronto a cogliere le nuove sfide della sostenibilità, dell’innovazione, partendo dalle vocazioni produttive tipiche e apportando nuovi contenuti tecnologici, nuovi concetti produttivi e organizzativi.

ESG89 Group è attiva da anni nella produzione di analisi e report di natura economica e, dopo le Marche, collabora con la Toscana per affrontare tematiche socio-economiche coinvolgendo studenti delle scuole superiori.

All’evento parteciperanno anche il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras.