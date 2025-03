Sport Giacomo Vargiu trionfa in Garfagnana nella prima prova del Trofeo Rally CRZ 7 25 marzo 2025

Follonica: Giacomo Vargiu trionfa al Rally Il Ciocco (foto di Marco ferretti), prima prova della Coppa Rally CRZ, imponendosi al volante della Skoda Fabia Evo. Affiancato dal fido navigatore Marco Nesti, il pilota follonichese ha dominato una gara estremamente selettiva, dimostrando grande determinazione e grinta. Da ex pistaiolo, Vargiu voleva dare un senso a questa stagione appena iniziata, forte di un'esperienza maturata in dieci gare, con risultati sempre più convincenti. Nel 2022 aveva già mostrato il suo talento nell’IRC con la Peugeot 208 Rally4, mentre lo scorso anno, al 48° Rally della Maremma, aveva conquistato un brillante terzo posto assoluto. Non contento, ha confermato il suo valore al Rally delle Colline, sfidando Tucci e chiudendo al secondo posto, sfiorando l'impresa. Dopo soli sette mesi, Vargiu ci ha riprovato con successo, riuscendo a imporsi in Garfagnana con una prestazione impeccabile. Felicissimo al traguardo, ha commentato: "Volevo esserci, visto il coefficiente 1,5: poteva essere un bel colpo, e così è stato! È stata una gara ad eliminazione, ma siamo riusciti a dominarla. Ora ci aspetta il 49° Trofeo Maremma per una nuova conferma." Complimenti e in bocca al lupo, Giacomo!

