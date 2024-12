Cronaca GdF: prevenzione e contrasto alla malamovida e allo spaccio di stupefacenti 31 dicembre 2024

Livorno: Oltre alle attività di polizia economico-finanziaria, prosegue incessante anche il contrasto agli stupefacenti sul territorio da parte dei finanzieri di tutti i reparti della costa labronica, su impulso e coordinamento del Comando Provinciale Livorno, soprattutto in questo periodo di festività di fine anno. Tali attività, portate avanti parallelamente e sistematicamente rispetto ai grossi fermi di cocaina e arresti in porto, sono finalizzate anche a fare prevenzione, venire incontro alle esigenze e richieste di sicurezza pervenute da alcune municipalità e Sindaci, nonché contrastare la cd. “malamovida”, per consentire sì un giusto divertimento, ma evitando eccessi, pericoli e violazioni legate all’uso di stupefacenti. In questo contesto nelle ultime settimane sono quindi stati approntati articolati dispositivi su Livorno, ma anche sull’Isola d’Elba, a Piombino, Cecina e costa labronica tutta; sono impegnati sul territorio i militari dei vari reparti, i baschi verdi del Gruppo Livorno nonché le unità cinofile antidroga di base nel capoluogo ed a Piombino (pastori tedeschi e labrador, con i rispettivi conduttori). Un dispositivo complesso ed operante giorno e notte, che ha attenzionato i principali luoghi della movida, tutti gli scali portuali, unitamente all’approfondimento di input operativi e segnalazioni; il tutto sempre nell’ottica della costante sicurezza dei cittadini e autotutela degli operanti. E i risultati non sono mancati. Finora nel complesso due denunce e una dozzina di segnalazioni alla Prefettura con correlati sequestri di quasi un centinaio di dosi tra cocaina, hashish e marijuana. Inoltre sono state sequestrate 3 patenti nei confronti di altrettanti soggetti (tre giovani, 2 di Livorno ed uno piombinese). Particolarmente apprezzata è stata l’attività di controllo e prevenzione davanti alcuni locali e zone di intrattenimento dei giovani, tanto che nel corso di queste attività alcuni genitori, che a notte inoltrata erano venuti a riprendere i propri figli, hanno ringraziato i militari per l’attività svolta. I servizi in argomento proseguiranno ulteriormente per fine anno e fino alla fine delle festività. Si evidenzia che i procedimenti penali vertono ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna Seguici



