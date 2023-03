Cronaca Gdf e Carabinieri Grosseto e Follonica: controlli a tappeto in città 27 marzo 2023

Redazione Follonica: Sono stati implementati in questo periodo nel comune di Follonica i controlli nel centro urbano, grazie ad una serie di servizi congiunti che vedono impegnati i militari dell’Arma dei Carabinieri e quelli della Guardia di Finanza delle locali Compagnie. I militari, nell’ambito della citata attività, hanno effettuato un servizio di pattugliamento con posti di controllo nelle principali arterie di comunicazione, con il supporto dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Grosseto e delle unità cinofile dei finanzieri di Grosseto che per l’occasione hanno messo in campo i cani antidroga Dankan e Banda. Le attività ispettive hanno riguardato anche alcuni dei parchi pubblici della città maggiormente frequentati dai giovani, nonché la locale Stazione ferroviaria. 28 le persone totali identificate e 22 i veicoli sottoposti al controllo da parte delle unità coinvolte, che hanno proceduto al sequestro di due veicoli per violazioni al codice della strada ed al deferimento di due soggetti



