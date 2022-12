I lavori di AdF giovedì 15 dicembre



Gavorrano: Manutenzioni in via Marconi e in via Salvetti a Gavorrano. I lavori di AdF sono in programma giovedì 15 dicembre potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua dalle 8.30 alle 17 nel tratto di via Marconi che va dall’incrocio con via Guido Rossa a quello con via Pietro Micca, in via Martiri d'Istria, via Buozzi, via Gramsci, via Fratelli Bandiera, via 1° Maggio, via Bixio, via Verdi, via XXV Aprile, via Pietro Micca e via XX Settembre, e dalle 8.30 alle 13 in via Salvetti.

Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione "Cerca lavori in corso”.