Gara ciclistica a Scarlino: attenzione ai divieti

Domenica 22 gennaio nel borgo c’è la terza prova del Trofeo d’inverno Uisp



Scarlino: Domenica 22 gennaio nel centro urbano capoluogo è in programma la terza prova del Trofeo d’inverno della Uisp. La gara, che rientra nelle iniziative dell’Ambito Maremma Nord riconosciuto Comunità europea dello sport 2023, partirà da piazza Garibaldi alle ore 10: i ciclisti affronteranno vari sentieri per un totale di 28 chilometri di percorso.

Per questo, il Comune di Scarlino ha istituito alcuni divieti: dalle 9.30 alle 11.30 sarà vietato il transito dei veicoli in via Roma, via IV novembre, piazza Garibaldi, via Martiri d’Istia, piazzale del Rivelli. Ancora saranno chiuse al traffico: la strada vicinale Scarlino-Tirli, la strada della Marroneta, la strada della Fonte, via Gorizia, vicolo Guelfi, via Citerni, via Piave, piazza del Mercato e via Agresti. Inoltre sarà vietata la sosta in via IV novembre, piazza del Mercato e piazzale del Rivellino. La gara terminerà intorno alle 11.30, dopo le strade torneranno percorribili.