Gabbrielli (FI-PPE), soddisfazione per impegno politica Corridoio Tirrenico possa realizzarsi

Grosseto: "Leggiamo con attenzione e soddisfazione le dichiarazioni dell'onorevole Rossi relativamente all'ordine del giorno da lui presentato, sulle manutenzioni ed ammodernamento per la SS1 Aurelia, che, nei giorni scorsi, è stato approvato e che una volta concretizzato potrà risolvere l'annosa diatriba sulla questione del Corridoio Tirrenico.

L'Onorevole dichiara che il Governo con l'approvazione del suo ordine del giorno si è’ impegnato a mettere le risorse affinché si realizzino intanto i lotti i cui progetti sono esecutivi e per i quali sarà Anas ad effettuare gli interventi.

La SS1 Aurelia è stata da sempre considerata molto pericolosa per gli elevati picchi di traffico, per la presenza di tratte ancora a singola carreggiata ed accessi privati diretti in strada . Prova ne è l'elevata mortalità da sinistri stradali.

Vogliamo, ringraziare l'Onorevole Rossi, che sta scrivendo la Storia del nostro territorio con i fatti veri ed importanti ed esortarlo a continuare a seguire le procedure affinché i lavori possano partire in tempi brevi", conclude Amedeo Gabbrielli.