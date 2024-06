Gabbrielli e dipartimento scuola Forza Italia si esprimono a favore riforma ministero Valditara

Grosseto: Consigliere capo gruppo Forza Italia PPE Amedeo Gabbrielli e il dipartimento scuola di Forza Italia di Grosseto si esprimono a favore della riforma voluta dal ministero Valditara "dare continuità ai Docenti di sostegno precari che abbiamo instaurato un buon rapporto di accompagnamento con risultati riscontrabili nel profitto e nella frequenza dello studente diversamente abile"

"Favorire una maggiore stabilità e continuità nel percorso educativo degli studenti con bisogni speciali, consentendo il mantenimento dei docenti di sostegno (disponibili ad accettare )che hanno instaurato un rapporto di accompagnamento ottenendo risultati nel profitto e nella frequenza dello studente.