Fratelli d’Italia: “Strada provinciale n. 89 sita nel comune di Roccastrada pericolosa al transito”

Bellettini (FDI) chiede pubblicamente alla Provincia di intervenire

Roccastrada: “La strada provinciale n° 89 denominata (Peruzzo) è il tragitto viario di rilevante importanza che collega le frazioni di Sassofortino e Roccatederighi, così come parte dei poderi e agriturismi situati nella dorsale del monte Sassoforte con la Maremma, fino all'innesco con la strada provinciale “Montemassi”.

“Tale strada - spiega Moreno Bellettini - è transitata da un numero rilevante di automobilisti e mezzi di soccorso (autoambulanze e mezzi di ANPAS Sassofortino, Misericordia di Roccatederighi e mezzi VAB) la cui sede operativa è lungo questo tragitto stradale. In questo contesto il manto stradale logoro e sconnesso necessita di tempestivi interventi di ripristino, inoltre sono del tutto assenti i delimitatori del margine stradale (paletti). Tale condizione, incalza Bellettini, genera notevoli disagi agli automobilisti e ai pazienti trasportati con i mezzi di soccorso, soprattutto per chi percorre la strada di notte in condizioni meteorologiche avverse. Bellettini conclude auspicando un intervento celere e risolutivo da parte della Provincia a guida Limatola nonché sindaco di Roccastrada”, termina il coordinamento del circolo comunale FDI Roccastrada.