Fratelli d’Italia: Non uno slogan, ma un inno alla vita. Liberi dalle droghe mai schiavi!

Grosseto: Il 26 giugno ricorre la giornata mondiale del contrasto alle droghe. Fratelli d’Italia è da sempre impegnata a combattere e arginare il fenomeno delle droghe, è quanto riportano Simonetta Baccetti, responsabile del dipartimento regionale dipendenze e terzo settore e Lorenzo Lauretano, responsabile di Gioventù nazionale Grosseto.

Il Governo Meloni è in campo contro l’uso improprio del Fentanyl e degli altri oppioidi sintetici ed è tra i primi in UE a combattere questa piaga che trasforma gli assuntori in zombie che camminano. Il Dipartimento regionale dipendenze e terzo settore e Gioventù Nazionale Grosseto, in questa giornata ha dato vita ad un flash mob nel centro di Grosseto, per mantenere l’attenzione elevata contro l’uso della droga, contro ogni cultura dello sballo. Presenti in rappresentanza di FdI il capogruppo in consiglio comunale Andrea Guidoni, il coordinatore comunale Vitale Luca, il consigliere comunale Annalisa Manzo e Alessandro Amaretti di Gioventù Nazionale. Durante i prossimi gazebo verrà svolto un volantinaggio sul contrasto all’uso di stupefacenti, il nostro messaggio è chiaro e lo ribadiamo “LIBERI DALLA DROGA MAI SCHIAVI” concludono Simonetta Baccetti e Lorenzo Lauretano. Seguici



