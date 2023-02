Forza Italia ringrazia per illuminazione scultura in via Ximenes

Grosseto: “Forza Italia PPE ringraziano l'assessore Ginanneschi e la società Sistema per aver accolto la nostra proposta, illuminare, per la ricorrenza di 80 anni, l 'opera, scultura fusa in bronzo, in via Ximenes davanti il parco giochi, in ricordo alle vittime di guerra particolari: le donne, le madri, le sorelle e i bambini”, dice Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale FI-PPE.



“Il 26 aprile 1943 Grosseto viveva una delle pagine più brutte della propria storia: Era lunedì dell’Angelo quando avvenne il bombardamento che andò a colpire la zona nei pressi di Porta Vecchia delle mura medicee. L'incursione aerea non venne preceduta dal suono delle sirene di allarme, non lasciando scampo a molte persone che a quell'ora si trovavano all'aperto. Le vittime furono oltre 205, tra cui molti bambini che stavano giocando in un parco divertimenti allestito fuori Porta Vecchia”, conclude Amedeo Gabbrielli.