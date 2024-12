Forza Italia PPE, Gabbrielli: La Regione Toscana abbassi con la manovra 2025"

Grosseto: Il consigliere capogruppo FI-PPE Amedeo Gabbrielli ha presentato un ordine del giorno in Consiglio Comunale a Grosseto a firma dei gruppi di maggioranza per chiedere al Sindaco e alla Giunta Comunale di farsi parte attiva nei confronti della Regione Toscana affinché con la manovra 2025 si abbassi l'aliquota Irpef alzata lo scorso anno con la legge di stabilità del 22 dicembre 2023 dal governatore Eugenio Giani allo scopo di coprire la spesa sanitaria.

"La manovra determinò un ulteriore prelievo nei confronti dei cittadini toscani di 250 milioni di euro.

Furono colpiti dall'aumento dell'addizionale regionale Irpef i redditi annuali lordi compresi tra 28.000 a 50.000 euro – con l’aumento da 1,68% al 3,32% - e quelli oltre 50.000 euro con l’aumento da 1,73% al 3,33%.

Gabbrielli ha evidenziato inoltre che il Presidente Giani aveva promesso che nel 2025 l'aliquota sarebbe stata abbassata e che nonostante in Consiglio regionale sia stata effettuata - a causa di maggiori entrate di circa 40 milioni- una variazione di bilancio a favore della sanità, in questo anno non si è riscontrato nessun miglioramento per i servizi sanitari", conclude Gabbrielli.