Follonica: In occasione della “15°Th Year Celebration Of The Foundation 05”, l’associazione Selecao Sacerdoti Calcio Associazione ONLUS no profit internazionale in collaborazione con Soccer Cage, organizza il 20-21 settembre 2024, presso l’arenile Play Arena Alessio Galgani e l’arenile tra il Bagno Aloha e il Pietraia, l’evento denominato “Footgolf on the Beach in Tour”.

La manifestazione a scopo benefico per la raccolta di fondi a favore della Fondazione AIRC Comitato Regione Toscana sarà patrocinata dal Comune di Follonica. “Eventi di questo tipo - afferma il Sindaco Matteo Buoncristiani - si allineano al modo di questa amministrazione di concepire strategie di sviluppo delle politiche giovanili che forniscano, inoltre, un fondamentale contributo alla promozione sportiva e una sensibilizzazione a tematiche sociali”. Questo il programma di venerdì 20 settembre: alle ore 17.00 presso il Giardino del Casello Idraulico si terrà la presentazione del libro di Luca Galtieri, volto noto del TG satirico “Striscia la Notizia”; alle ore 21.00 avrà luogo la cena di gala al ristorante Nonna Nina presso il Villaggio Maresì, con personaggi del mondo sportivo e televisivo di cui una parte del ricavato andrà alla Fondazione AIRC Comitato Regione Toscana. Il costo della cena è di euro 35,00. Sabato 21 settembre dalle ore 15.00 avranno inizio le gare di Footgolf in spiaggia. Per le iscrizioni è necessario rivolgersi allo stabilimento balneare Aloha Beach, il costo di partecipazione è di euro 10.00. Anche in questo caso, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione AIRC Comitato Regione Toscana. Per ulteriori informazioni e iscrizioni per partecipare alle iniziative delle due giornate, è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: Moreno: 338 2993443 Alessio: 366 3008782

