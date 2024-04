“Food for profit”: il film-inchiesta a Aurelia Antica Multisala

Lunedì 15 aprile la proiezione del documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi



Grosseto: Il film d'inchiesta che ha sconvolto tutta Europa arriva a Aurelia Antica Multisala. Lunedì 15 aprile alle ore 21 si proietta “Food for profit” di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi: è possibile prenotare i biglietti online sul sito www.aureliaanticamultisala.it oppure acquistarli al botteghino del cinema.

“Food for profit” è stato definito come “il primo documentario che ha saputo mostrare il collegamento tra l'industria della carne, le lobby e il potere politico” tramite una serie di “incursioni” – con videocamera nascosta e non – in alcuni allevamenti intensivi in Italia e anche nel resto d'Europa, per documentare le condizioni nelle quali vivono gli animali le cui carni sono destinate ad essere messe in commercio. Ad esempio un allevamento intensivo di polli nel Polesine, dove si producono solo esemplari “perfetti” e gli scarti vengono eliminati con pratiche violente; un allevamento intensivo di mucche nella regione di Berlino, in Germania, dove vengono somministrati antibiotici agli animali che si ammalano di mastite a causa delle scarse condizioni igieniche; un allevamento intensivo di maiali a Murcia, in Spagna, che scarica all'aperto i liquami contaminando la falda acquifera. Tutte situazioni che mettono a rischio la salute dei consumatori, con le relative accuse alle istituzioni e agli organi di controllo.

Giulia Innocenzi ha lavorato con Michele Santoro a “Annozero” e “Servizio pubblico”, ha collaborato ai programmi televisivi “Report” e “Le iene”, ha condotto “Animali come noi” su Rai2 e “Announo” su La7. Tra le sue precedenti inchieste, da ricordare “Che porci” e “I monatti” sull'allevamento-grattacielo di 26 piani a Ezhou, in Cina. Paolo D'Ambrosi è regista e sceneggiatore.