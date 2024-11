FONDAZIONE ITS-EAT ACADEMY, partito il corso “Food marketing & export management”

Paola Parmeggiani: «25 studenti al via, un quarto da fuori provincia. Fino a giovedì per chiedere di essere inseriti: al massimo due posti». Tante aziende disponibili in Toscana per i tirocini formativi»

Grosseto: Sono iniziate lo scorso 31 ottobre nella sede di via Giordania a Grosseto le lezioni del percorso di alta formazione “food marketing & export management”, tenuto dalla Fondazione Its Eat Academy.

All'inizio dell’attività formativa, che si svolgerà nel biennio 2024-2026, si sono presentati in 25, ma c’è tempo fino alle 13:00 di giovedì 15 novembre per presentare la propria candidatura e concorrere a far parte della classe. Raggiunta la soglia dei 25 studenti, infatti, la Fondazione ha la possibilità di ampliarne il numero fino a 30, fino al momento in cui non sia stata superata la soglia del 10% del programma di studio. Per cui, a seconda delle domande che venissero presentate, potrebbero essere accolti altri studenti entro il prossimo dicembre.

«Studentesse e studenti - sottolinea la direttrice della Fondazione, Paola Parmeggiani - hanno tutti fra i 18 e i trent'anni. La gran parte sono residenti in provincia di Grosseto, ma, a dimostrazione che le carriere lavorative del nostro Istituto tecnologico superiore sono appetibili, quattro di loro vengono da quella di Livorno, uno studente da Siena e uno da Palermo. In questa fase la classe è impegnata nell’allineamento fra i componenti delle competenze di lingua inglese e nello studio dell'unità formativa “sicurezza, Haccp, principi di nutrizione e alimentazione”. Fra loro c'è un buon clima e tutti sono molto interessati alle produzioni agroalimentari del territorio. Siamo partiti nel migliore dei modi, e sono sicura che per tutti loro le 2000 ore di studio e tirocini formativi nelle aziende convenzionate previste nel biennio passeranno molto velocemente».

Quest’anno è composto da diverse decine il gruppo di aziende che hanno aderito al bando della Fondazione, rendendosi disponibili a far svolgere al proprio interno i tirocini formativi: imprese di piccola e media dimensione, distribuite su tutto il territorio regionale e appartenenti a tutte le principali filiere agroalimentari.

Ad oggi ai corsi Its Eat Academy si sono diplomati 270 studenti e studentesse. La conclusione del percorso di alta formazione non universitaria comporta l'acquisizione di un diploma di V Livello Eqf (quadro europeo delle qualifiche), valido anche come titolo di accesso alla classe di concorsi B 11, e per diventare insegnante tecnico pratico (Itp) nei laboratori di scienze e tecnologie agrarie. Oltre a dare l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di perito agrario (ma solo per chi abbia il diploma tecnico agrario). “Food marketing & export management” è un corso a cadenza biennale con 2.000 ore di lezioni, 800 delle quali di tirocini formativi presso aziende agroalimentari, anche all'estero. Oltre il 70% dei docenti, vengono dal mondo delle professioni e della produzione. Questo consente agli studenti di calarsi subito nella realtà del lavoro e di acquisire elevate competenze professionali, per cui al momento in cui concludono il ciclo di formazione sono pronti per lavorare

Con l’obiettivo di facilitare l'accesso a questo livello di formazione professionale superiore, infine, per gli studenti fuori sede sono previste borse di studio di circa 6.000 euro/anno, di 3.600 per i pendolari o di 2.500 per gli studenti in sede.

l Tecnico è in grado di gestire l’intero processo di commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, i rapporti commerciali e le attività connesse al lancio dei prodotti enogastronomici, mettendo a punto e monitorando le attività di commercializzazione dal punto di vista tecnico, giuridico ed economico ed implementando strategie di marketing e di comunicazione di impresa, analizzando la domanda dei

mercati emergenti e proponendo soluzioni innovative per il marketing dei prodotti (web marketing, incoming turistici, percorsi enogastronomici, etc) facendo ampio ricorso alle nuove tecnologie dell’informazione.

COMPETENZE

Sa sviluppare l’attività di internazionalizzazione delle imprese agro-alimentari e agro-industriali, in particolare nel settore agroalimentare e vitivinicolo;

Conosce molto bene gli aspetti normativi e legali per la corretta attività di vendita all’estero, applicando strategie di vendita e promozione dei prodotti;

Ricerca ed interagisce con gli operatori della filiera ed allo stesso tempo si occupa di analisi marketing strategiche ed operative, conoscendo i principali mercati esteri, le loro caratteristiche e dinamiche;

Coordina i processi di certificazione di prodotto nazionali ed internazionali ed ai controlli di filiera, intervenendo in fase di impostazione e implementazione delle procedure di qualità, sia a livello di prodotto, che di packaging. È edotto alle nuove tecnologie abilitanti 4.0, direttamente applicate nella filiera.

IL PROFILO

Il Tecnico Superiore si occupa di progettare ed attuare strategie di valorizzazione dei prodotti locali e tradizionali, identificare i mercati di riferimento e i canali di distribuzione più efficaci, con particolare riferimento alla promozione della filiera a livello nazionale e internazionale. Utilizza soluzioni innovative e strategie di digital marketing per migliorare processi e prodotti, monitorando costantemente il feedback dei consumatori ed esaltando le caratteristiche intrinseche del “Made in Italy”.